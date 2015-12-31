الأطفال فى سن المدرسة أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.. اعرف السبب

يعد فقر الدم من الأعراض الأكثر خطرًا على الأطفال حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على قدرة الطفل على القيام بوظائفه الحيوية وقدرته على التحصيل الدراسى. الأطفال الأكثر عرضه لفقر الدم

>وعن الأطفال الأكثر عرضة لمرض فقر الدم، يقول الدكتور "هانى كمال"، أستاذ التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، "مع وصول الطفل لعمر الالتحاق بالمدرسة تبدأ أعراض الأنيميا أو فقر الدم تظهر عليه نتيجة اعتماده على نفسه فترة تصل إلى 8 ساعات فى بعض الأحيان وتواجده فى المدرسة هذه الفترة وتناول الطعام الذى يكون فى أغلب الأحوال غير متوازن ولا يحتوى على العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها جسم الطفل لعدم الإصابة بفقر الدم. الأطعمة التى يحتاجها الطفل لمقاومة فقر الدم

>ويضيف: "لابد أن تدخل الأم لطفلها فى الوجبات التى يأخذها معه فى المدرسة أو الوجبة التى يحصل عليها فى المنزل بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات خاصة المتوفرة فى اللحوم والدواجن والأسماك عالية الأوميجا 3 بالإضافة إلى الكبده والعسل الأسود والطحينة مع الخضراوات الورقية المتنوعة.

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>القواعد الصحية التى تحمى الأطفال من فقر الدم

>وعلى الأم والأب عمل كشف دورى كل 6 أشهر على الطفل بالتحاليل اللازمة وعرضها على الطبيب المتابع لحالة الطفل للتعرف على نسبة الحديد فى الجسم، حتى يتمكنوا من علاج فقر الدم فى حالة حدوثه وهو فى المراحل المتقدمة واكتشاف هل هناك سبب مرضى لحدوث الأنيميا أم بسبب سوء نظام التغذية.

شبكةعيونالإخبارية

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