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أطعمة مفيدة لعلاج ضغط الدم المرتفع أهمها السمك والبطاطس والفول

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أطعمة مفيدة لعلاج ضغط الدم المرتفع أهمها السمك والبطاطس والفول أطعمة مفيدة لعلاج ضغط الدم المرتفع أهمها السمك والبطاطس والفول
الطعام هو سر انضباط أجهزة الجسم ووظائفه، وضغط الدم واضطرابه من المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، سواء بارتفاعه أو انخفاضه فكلاهما حالات مرضية لابد من التعامل معها سريعًا والمتابعة لدى المختص لعلاجه.

أطعمة لعلاج ضغط الدم المرتفع


>والنظام الغذائى جزء لا يتجزأ من ضبط ضغط الدم المرتفع، وهو ما يخصه الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنه بحديثه، موضحًا أن النظام الغذائى للمريض يتحكم بشكل كبير فى مدى قدرته على ضبط ضغطه، ويجب امتناع المريض عن تناول الأطعمة المالحة وتقليل نسب الملح تدريجيًا حتى يعتاد على ذلك، كذلك شرب الكثير من المياه، وتناول الأطعمة المطهية بطرق صحية، كالسوتيه والمسلوق والمشوى.

وتابع استشارى الباطنة حديثه موضحًا أن الاعتماد على الدواء والعقاقير فقط، أمر غير سليم، فلابد وأن يصاحبه ضبط فى الوزن والنظام الغذائى للمريض بالضغط، حتى تكتمل خطة العلاج.

السمك والعنب والفول.. أطعمة مفيدة لضغط الدم المرتفع


> ومن أهم الأطعمة التى يجب أن يركز المريض بضغط الدم المرتفع على تناولها، حسب توضيح استشارى الباطنة، الأسماك وهى بديلة البروتين الأحمر، كالسردين والتونة المفيدين للغاية فى تلك الحالة، كذلك الاهتمام بتناول بعض أنواع الفاكهة كالموز والعنب الداكن، والبطاطس ويفضل شيها أو سلقها أو طهيها بطريقة السوتيه على البخار، وكذلك الفول الطعام الشعبى مفيد للغاية، والقليل من العسل الأسود بدون إفراط، شريطة أن يتم تناول كل تلك الأطعمة بدون إضافة الملح الضار.

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