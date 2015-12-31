تقرير في الجول - السولية إلى الأهلي.. برازيلي يمهد الطريق وعائق وحيد أمام إتمامها

هل تمت صفقة انتقال عمرو السولية إلى الأهلي؟ هل يرغب الأهلي في ضم اللاعب؟ ما موقف نادي الشعب الإماراتي من الصفقة حتى الآن؟ أسئلة يُجيب عنها FilGoal.com.

عمرو السولية كان على أعتاب الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا أنه في النهاية رحل إلى الشعب الإماراتي بعد رفض الإسماعيلي عرض المارد الأحمر.

ومع فتح باب الانتقالات الشتوية عادت الأحاديث من جديد حول انضمام عمرو السولية إلى الأهلي. فما موقف الأهلي والشعب الإماراتي من الصفقة؟ يوضح FilGoal.com في التقرير التالي.

موقف الشعب الإماراتي

تواصل FilGoal.com مع محمد الكمالي المنسق العام لنادي الشعب الإماراتي لمعرفة موقف النادي من بيع السولية.

وقال محمد الكمالي: "حتى الآن لم نستقر نهائيا على موقف عمرو السولية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الفيصل في الأمر هو الرأي الفني للمدرب الإيطالي والتر زينجا بخصوص السولية وهو ما لم نتحصل عليه حتى الآن".

وأتم "ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة الرأي الفني للمدرب وهل يحتاج اللاعب أم لا. وقتها كل شيء سيتم إيضاحه بخصوص بقاء السولية من عدمه".

برازيلي يمهد الطريق

الشعب الإماراتي أعلن رسميا يوم الأربعاء ضم المهاجم البرازيلي زي إدواردو ألميدا. فكيف تمهد صفقة البرازيلي طريق السولية إلى الأهلي؟

قبل ضم ألميدا كان نادي الشعب الإماراتي يمتلك 4 لاعبين أجانب في قائمته وهو العدد الكامل المسموح به.

وبعد تولي الإيطالي المخضرم والتر زينجا تدريب نادي الشعب خلفا للمصري طارق العشري. أصبح أمام الإيطالي خيارا واحدا في حالة أراد ضم لاعب أجنبي جديد، وهو الاستغناء عن لاعب من الـ4.

وبالفعل وقع المهاجم البرازيلي ألميدا على عقود انضمامه إلى الشعب لنهاية الموسم بتوصية من زينجا.

ومن هنا أصبح من المؤكد رحيل لاعب أجنبي عن صفوف الفريق من أجل قيد ألميدا. ليصبح السولية هو الأقرب للرحيل.

إذ يرتبط السولية بعقد لمدة موسم واحد مع الشعب الإماراتي.

موقف الأهلي والعائق الوحيد

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد لـFilGoal.com في وقت سابق عرض ملف صفقة السولية على جوزيه بيسيرو مدرب الفريق.

وهو ما حدث في اجتماع يوم الخميس داخل النادي الأهلي.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي استقر على التعاقد مع عمرو السولية خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل ولكن يوجد عائق وحيد.

العائق يكمن في عدم رغبة الأهلي في دفع مبلغ كبير لنادي الشعب من أجل الحصول على خدمات السولية حسبما علم FilGoal.com.

ومن هنا فمغالاة نادي الشعب الإماراتي في المطالب المالية بخصوص السولية سيجعل الأهلي يدرس تأجيل حسم الصفقة حتى نهاية الموسم.

ويحتل الشعب المركز الأخير في الدوري الإماراتي بعدما فشل في تحقيق أي فوز وتعادل مرتين وخسر 11 مباراة.

ولعب السولية 12 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف.