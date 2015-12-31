أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس الأفغاني: إنهاء الإرهاب شرط للمحادثات مع طالبان

Google+ Print
الرئيس الأفغاني: إنهاء الإرهاب شرط للمحادثات مع طالبان الرئيس الأفغاني: إنهاء الإرهاب شرط للمحادثات مع طالبان

الرئيس الأفعاني أشرف عبد الغني

قال الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني إن الاجتماعات الدولية في الشهر القادم للتمهيد لاحتمال استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان ينبغي أن تعمل على تبني نهج تجاه الحركة المتمردة المنقسمة يضمن رفض الإرهاب.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة في إسلام أباد يوم 11 يناير في مسعى لإحياء عملية السلام التي تجمدت في يوليو  مع ورود أنباء عن أن زعيم طالبان الملا محمد عمر قد توفي قبل عامين.

وخيم الاقتتال بين أعضاء طالبان بشأن الخلافة على فرص النجاح الأمر الذي جعل من الصعب تحديد أي جانب من الحركة ربما يكون مستعدا لإجراء المحادثات وأي جانب سيظل ملتزما بالقتال.

ويرفض بعض المتشددين الاعتراف بشرعية الملا أختر منصور النائب السابق لعمر والذي تولى القيادة في يوليو. ويشتبه منافسون له بأنه هو من أخفى وفاة عمر لتلك الفترة الطويلة.

وبحسب رويترز قال عبد الغني خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس “من الواضح أن هناك جماعات في طالبان وليست حركة موحدة.. القضية الأساسية هنا هي الاختيار: اختاروا السلام أو الإرهاب. لن يكون هناك تسامح مع الإرهاب.”

وعقب اجتماع الشهر القادم سيُعقد اجتماع آخر في كابول يمثل أفغانستان فيه نائب وزير الخارجية حكمت خليل كرزاي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا