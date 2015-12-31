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السفير الألماني بالقاهرة يحتفل مع أسرته برأس السنة في أسوان

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السفير الألماني بالقاهرة يحتفل مع أسرته برأس السنة في أسوان السفير الألماني بالقاهرة يحتفل مع أسرته برأس السنة في أسوان

يوليوس جيورج لوي – أرشيفية

بدأ  يوليوس جيورج لوي، السفير الألماني بالقاهرة، جولة سياحية برفقة أسرته، على متن أحد الفنادق العائمة في محافظة أسوان، ومن المقرر استمرارها لمدة ثلاث أيام.

وتشمل جولة السفير الألماني زيارات للمناطق السياحية والأثرية بمحافظة أسوان، ومنها معبد فيلة والمسلة الناقصة والسد العالي، ويتزامن وجود السفير وأسرته بالمحافظة مع احتفالات ليلة رأس السنة.

ويذكر أن يقضي عدد من الدبلوماسيين والعاملين في بعض السفارات احتفالات ليلة رأس السنة بمحافظة أسوان، وخاصة فندق «كتراكت» الذي يعد مقصدًا هامًا بالنسبة للشخصيات العامة.

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