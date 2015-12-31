لأول مرة بميناء دمياط المخطاف الخارجي بلا سفن جاهزة للدخول

أكد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تمكن لأول مرة في النجاح تمامًا في إنهاء ظاهرة تكدس السفن في منطقة المخطاف الخارجي للميناء.

وقال «صالح»، إن عدد السفن في منطقة المخطاف الخارجي كان يصل أحيانًا إلى ما يزيد عن 40 سفينة، مما استدعى دراسة وتحليل أسباب هذا التكدس.

وفي تدخل سريع لإنهاء المشكلة أصدرت الهيئة عدة قرارات كان لها أثر فعال في تقليل زمن تواجد السفينة على الرصيف حيث تم إلزام جميع الشركات بمعدلات معيارية لعمليات الشحن والتفريغ مع تضافرجهود وقرارات الهيئة مع الشركات و التي إستجابت سريعًا للقرارات لما في ذلك من تحقيق الصالح العام، مشيرًا للتنسيق القائم بين الهيئة وجميع الجهات الآخرى العاملة بالميناء وربطها بالمنظومة الآلية ما ساهم في تحقيق أعلى معدلات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن عمليات التكريك والتعميق التي تقوم بها الهيئة حاليًا بالحوض وبجوار أرصفة الميناء، قد ساعدت على تحقيق ذلك، بالإضافة إلى ما يتم من تشغيل تجريبي للرصيف الجديد “90 مترًا”، المقرر تشغيلة رسميًا خلال فترة قصيرة.