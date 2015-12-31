رامي صبري وروجير سانشيز في مؤتمر صحفي لدعم السياحة بشرم الشيخ

عقد الفنان رامي صبري والفنان العالمي روجير سانشيز، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي بأحد فنادق شرم الشيخ، بإشراف محافظ جنوب سيناء.

وتم الاتفاق على إحياء العديد من الحفلات في الفترة المقبلة بمدينة شرم الشيخ لدعم السياحة بمصر.

يذكر أن «صبري»، أحيا بالأمس حفلًا غنائيًا بشرم الشيخ لتنشيط السياحة بالمدينة قبل بداية العام الجديد، حضر الحفل العديد من المصريين والأجانب الذين فضلوا بدء عامهم الجديد داخل مصر، وشارك رامي صبري الحفل الفنان الايطالي نيكولا فوسونو.

وكان «صبري»، قد قام بإلغاء حفلة بالامس بجامعة المستقبل بعد صعوده المسرح لعلمه بوفاة أحد أفراد الأمن. ويحظى رامي صبري هذا العام بنصيب الأسد من حفلات رأس السنة، برصيد خمس حفلات ليومي 30 , 31 ديسمبر.