روحاني يأمر بتوسيع برنامج الصواريخ ردا على تهديد أمريكا بالعقوبات

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاعه يوم الخميس بتوسيع برنامج إيران الصاروخي وذلك ردا على تهديد أمريكي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ باليستي أجرته إيران في أكتوبر.

وقال روحاني في رسالة إلى وزير الدفاع حسين دهقان نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية “نظرا لأن الحكومة الأمريكية ما زالت تواصل وبوضوح سياساتها العدائية وتدخلها غير القانوني … ينبغي للقوات المسلحة أن تزيد سريعا وبدرجة كبيرة قدراتها الصاروخية.”

وقالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجهز عقوبات جديدة ضد شركات عالمية وأفراد بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.