تأجيل محاكمة 9ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة لجلسة 25مايو المقبل

قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة ، برئاسة المستشار سعودي الشربيني تأجيل محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة لجلسة 25 مايو المقبل ، لتنفيذ طلبات الدفاع بالتصريح باستخراج صورة من القضية المنسوخة والاستعلام من شركة المحمول ، وفضها واستدعاء اللجنة الثلاثية كاملة ، واستدعاء عادل الجوهرى والعميد أسعد الذكير رئيس المباحث الجنائية بالغربية آنذاك والعميد خالد العرنوسى مدير المباحث الجنائية آنذاك والضباط أيمن زكريا والمعتصم بالله وحضور أطباء اللجنة الثلاثية للطب الشرعى بالإضافة إلى تنفيذ طلبات المدعين بالحق المدنى بتجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض وبروجكتور لعرض السيديهات.

كانت محكمة الجنايات بطنطا أحالت 9 متهمين لارتكابهم جناية رقم 230، و231، و232، و234 /2 من قانون العقوبات ، كما وجهت النيابة العامة في نص قرار الإحالة، أنه في يوم 5 مارس 2015، قتلوا المجني عليه إبراهيم عبدالرحمن، ونجله هشام إبراهيم إبراهيم القاضي، وزوجته سونيا الرفاعي عبدالله، وزميله أشرف محمد رزق شندي، موضحة أنه حال تدشينهم لاحد الأكمنه بذات الطريق المشار إليه التابع لدائرة مركز سمنود سعيا في ضبط عدد من المسجلين الخطر، وحال مرور سيارة مشابهة لسيارة المسجلين، أطلق جميع أفراد الكمين ، وابلا من الرصاص من أسلحتهم تجاههها ، ما أدى إلى مصرع ركاب السيارة في الحال.