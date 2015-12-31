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بالفيديو.. الداخلية تعلن حالة الاستنفار لتأمين احتفالات رأس السنة

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بالفيديو.. الداخلية تعلن حالة الاستنفار لتأمين احتفالات رأس السنة بالفيديو.. الداخلية تعلن حالة الاستنفار لتأمين احتفالات رأس السنة
أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية،لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الأقباط.

وتفقد مساعدو الوزير ومدراء الأمن محيط الكنائس للإطمئنان على الإنتشار الأمنى وتطبيق الخطط الأمنية المتفق عليها وحماية الأقباط أثناء الاحتفالات.

وشدد مساعدو وزير الداخلية، على القوات المشاركة فى التأمين بضرورة اليقظة وتوسيع دائرة الإشتباه السياسى والجنائى، وفحص المترددين على دور العبادة وإجراء عمليات تفتيش دقيقة تشارك فيها الشرطة النسائية.

ونبه مساعدو الوزير ، على القوات بعدم السماح لأحد بترك سيارته قرب دور العبادة لعدم استخدامها فى التفخيخ، فضلاً عن عدم إعاقتها لحركة لمرور، وسهولة تنظيم الطوابير ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى دخول الكنائس.

كما طالب مساعدو الوزير ، قوات الأمن بالتعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن النظام، والتصدى لإفساد فرحة المصريين ومكافحة التحرش أو المعاكسات فى الطرق المؤدية لدور العبادة.
>وتدفع وزارة الداخلية بضباط العمليات الخاصة وعشرات من التشكيلات على مستوى الجمهورية لتأمين جميع الكنائس وعددها 2626 بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 بروتستانتية و200 كاثوليكية.


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