الجيش الأمريكى يعلن أسماء قياديى "داعش"المقتولين بسوريا والعراق فى ديسمبر

نشر بيان صادر عن الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، قائمة بأسماء قياديين فى تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم الفرنسى شرف المؤذن، الذين قتلوا فى ضربات نفذت فى ديسمبر بالعراق وسوريا.>1- شرف المؤذن (26 عاما) تربطه علاقة "مباشرة" بمنفذى اعتداءات 13 نوفمبر فى باريس، الذى راح ضحيتها 130 قتيلا و350 جريحا، وقد قتل فى 24 ديسمبر فى ضربة للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم،

وقال المتحدث العسكرى الأمريكى الكولونيل ستيف وارن من مقره فى بغداد، أن المؤذن كان مستقرا فى سوريا وكانت له صلة مباشرة مع عبد الحميد أباعود المشتبه فى أنه العقل المدبر لاعتداءات باريس، حيث قتل أباعود نفسه فى 18 نوفمبر إثر اقتحام الشرطة الفرنسية لشقة كان قد لجأ إليها.

وفى عداد القياديين الآخرين فى تنظيم "داعش" الذين قتلوا فى ديسمبر فى العراق وسوريا أيضا بحسب المصدر نفسه:

>2- عبد القادر حكيم، "منظم العمليات الخارجية"، قتل فى مدينة الموصل بالعراق فى 26 ديسمبر، وهو بحسب الكولونيل وارن، مقاتل مدرب وأخصائى فى تزوير الوثائق، وقد تكون له علاقة باعتداءات باريس، وقال المتحدث العسكرى الأمريكى "أن مقتله يزيل منظما هاما له علاقات كثيرة فى أوروبا".

3- سيف الحق سوجان من بنجلادش، قتل فى العاشر من ديسمبر فى الرقة التى أعلنها تنظيم داعش "عاصمة" له فى شمال سوريا، وكان هذا الرجل مهندسا فى المعلوماتية تخرج فى بريطانيا.

وكان بحسب الولايات المتحدة فى عداد فرق قراصنة المعلوماتية فى تنظيم "داعش"، لكنه ساعد أيضا فى تنظيم الحماية من الهجمات المعلوماتية وإحباط وسائل المراقبة الإلكترونية وكذلك تطوير أسلحة.

وأعلن الجيش العراقى بعد أشهر من الاستعدادات، تحرير مدينة الرمادى شمال غرب بغداد من قبضة تنظيم الدولة الاسلاميةـ ونسب الكولونيل وارن جزئيا هذا النجاح إلى مقتل هؤلاء القياديين فى تنظيم داعش، وقال "إننا نضرب رأس الأفعى من خلال تعقب وقتل" قادة هذا التنظيم الجهادى.

كما أعلن البنتاجون هويات 7 مسئولين آخرين فى تنظيم داعش قتلوا خلال الشهر الحالى فى العراق وسوريا وهم:

4- راوند طاهر الملقب بـ"ابو محمد الكردى" أو "أبو مريم الكردستانى"، وهو عراقى الأصل يحمل الجنسية الدانماركية وخريج كلية الهندسة الميكانيكية، كما قال الباحث العراقى هشام الهاشمى المتابع عن قرب لتحركات المجموعات الجهادية فى سوريا والعراق، بحسب البنتاجون أنه "منظم العمليات الخارجية"، وقد قتل قرب مدينة الرقة السورية.

5- خليل أحمد على الويس المعروف أيضا بـ"أبو وضاح"، وهو "والى" محافظة كركوك ومنسق عام بريد الولايات التابعة لداعش، ويعتبر أحد أهم 5 أشخاص فى التنظيم الإرهابى، بحسب الهاشمى.

6 - أبو أنس السامرائى "الخبير فى صنع قنابل تزرع على جوانب الطرق"، قتل قرب كركوك، بحسب الأمريكيين.

7 - يونس كلاش المعروف أيضا باسم أبو جودت، وهو المسئول المالى لتنظيم داعش فى الموصل.

8 - ميثاق نجم "مساعد والى" فى محافظة كركوك.

9- أكرم محمد سعد فارس وهو "قائد ومنفذ" فى تلعفر بشمال العراق، بحسب الأمريكيين، و"أمير ديوان الحسبة العام فى داعش".

10 - تحسين واثق هاشم الحيالى، "مسئول شبكات التجنيد فى داعش"، وقتل قرب الموصل.

إضافة إلى الأسماء الـ 10، يشير الهاشمى إلى قياديين آخرين فى تنظيم داعش قتلوا خلال شهر ديسمبر، بينهم:

11 - الدكتور فلاح حسن على الصكلاوى المعروف بالدكتور عبدالله وهو مسئول ملف الصحة فى التنظيم بولاية نينوى.

12 - عمر سامى بديوى "مسؤول المفارز الطبية فى داعش بولاية الأنبار".

13 - حسين عمير عبار العسافى "عضو المجلس العسكرى فى داعش وعسكرية ولاية" كركوك.

14 – عبد الله خضر جاجان، الملقب بأبو حفصة، "قاضى الساحل الأيمن" فى الموصل.

15 - خلف حسين خلف الجبورى "عسكرى ولاية دجلة فى تنظيم داعش" بجنوب الموصل.