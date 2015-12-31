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تقرير - الزمالك ' يُزعج الأندية البرتغالية ' وتحذير أخير من لشبونة وإلا

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تقرير - الزمالك ' يُزعج الأندية البرتغالية ' وتحذير أخير من لشبونة وإلا تقرير - الزمالك ' يُزعج الأندية البرتغالية ' وتحذير أخير من لشبونة وإلا

سلطت تقارير برتغالية الضوء على أزمة الزمالك مع نادي سبورتنج لشبونة ومع نادي ماريتيمو البرتغالي بخصوص مستحقات صفقتي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم.

الزمالك اتفق على استعادة محمد إبراهيم من ماريتيمو قبل بداية الموسم مقابل 500 ألف جنيه يسددها على 5 أقساط.

وسدد الزمالك بالفعل 150 ألف جنيه من مقابل الصفقة على قسطين. ولكنه تأخر في سداد الباقي ليتجه ماريتيمو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (طالع التفاصيل).

في الوقت ذاته أوضح تقرير صحيفة " maisfutebol" البرتغالية بأن سبورتنج لشبونة لم يحصل حتى الآن على القسط الأول من صفقة بيع شيكابالا للزمالك بشكل كامل، بل أرسل الفريق المصري جزء منه فقط.

وينتظر لشبونة الحصول على باقي مستحقات القسط الأول، بالإضافة للقسط الثاني الذي يستحق الدفع في شهر يناير المقبل.

وأوضح التقرير بأن لشبونة أرسل إنذارا للزمالك بأنه حال عدم الالتزام بسداد المستحقات فإنه سوف يلجأ للاتحاد الدولي.

وأتم التقرير قائلا:"وبالإضافة لأزمة الزمالك مع ماريتيمو وسبورتنج لشبونة فإن المدير الفني السابق للفريق جوزفالدو فيريرا ينتظر الحصول على باقي مستحقاته المتأخرة لدى الفريق والتي جعلته يفسخ تعاقده مع النادي في وقت سابق".

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