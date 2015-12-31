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أخبار السعودية اليوم.. الجبير: الدول المشاركة فى التحالف الإسلامى ستختار طريقة مساهمتها

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أخبار السعودية اليوم.. الجبير: الدول المشاركة فى التحالف الإسلامى ستختار طريقة مساهمتها أخبار السعودية اليوم.. الجبير: الدول المشاركة فى التحالف الإسلامى ستختار طريقة مساهمتها
ركزت أخبار اليوم على تصريحات وزير الخارجية السعودى، عادل بن أحمد الجبير، والتى أكد خلالها أنه بإمكان البلدان الأعضاء فى التحالف الإسلامى العسكرى، الذى دعت إليه مؤخرا المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، الاستفادة من خبرات وكفاءات بعضها البعض.ودعا الجبير إلى اعتماد استراتيجية شاملة على المستويات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والفكرية، مؤكدا على الطابع الطوعى والاختيارى لعمل البلدان التى انخرطت فى إطار التحالف، فكل بلد من البلدان المعنية سيختار الطريقة التى يمكن من خلالها أن يساهم فى أعمال ومبادرات التحالف سواء عبر التنسيق أو تبادل المعلومات أو توفير التجهيزات.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بإعلان شركة السوق المالية السعودية "تداول" البدء فى إجراءات جاهزيتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، المتوقع فى 2018، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة (تداول) خالد بن إبراهيم الربيعة، فى بيان له اليوم الخميس، أن السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بين الأسواق الناشئة من ناحية السيولة والقيمة المتداولة ومعدل دوران الأسهم، كما يمثل سوق الأسهم السعودى 51% من إجمالى القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية و79% من إجمالى القيم المتداولة فيها.

وأشار "الربيعة" إلى أن طرح جزء من ملكية الشركة للاكتتاب العام يهدف إلى مسايرة خطة التحول الاقتصادى الوطنى، وذلك بالنظر لما تمثله "تداول" من مركز اقتصادى حيوى يخدم قرابة خمسة ملايين مستثمر و80 شركة مالية و270 شركة مدرجة وغير مدرجة.

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مصر 365

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