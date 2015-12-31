أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى: الحرب الأهلية أسفرت عن 55 ألف قتيل فى 2015 بينهم 2500 طفل

Google+ Print
المرصد السورى: الحرب الأهلية أسفرت عن 55 ألف قتيل فى 2015 بينهم 2500 طفل المرصد السورى: الحرب الأهلية أسفرت عن 55 ألف قتيل فى 2015 بينهم 2500 طفل

>قتل أكثر من 55 ألف شخص فى سوريا فى 2015، بينهم أكثر من 2500 طفل، كما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، فيما تواجه البلاد منذ خمس سنوات نزاعا داميا.

من جهة ثانية، ذكر المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا، ان هذه الحصيلة ترفع الى اكثر من 260 الفا العدد الاجمالى للقتلى منذ بداية النزاع فى مارس 2011، ومعظمهم من المقاتلين.

وفى 2015 وحدها، لقى اكثر من 55 الفا مصرعهم، منهم نحو 13 الفا من المدنيين بينهم 2574 طفلا، ويقل هذا الرقم عن العام 2014 الذى اسفرت اعمال العنف خلاله عن مقتل 76 الفا.

واكثرية القتلى هم من المقاتلين، منهم 7798 من الفصائل المعارضة واكثر من 16 الف جهادى من تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة، الفرع السورى لتنظيم القاعدة، او الميليشيات التى تقاتل قوات الرئيس بشار الاسد.

وقد لقى اكثر من 17 الفا بالاجمال مصرعهم فى صفوف النظام، منهم اكثر من 8800 جندى ونحو 7 الاف من عناصر الميليشيات الموالية للرئيس السورى بشار الأسد و378 عنصرا من حزب الله اللبنانى الذى يقاتل الى جانب القوات السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365