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صرف مكافأة لـ3أفراد شرطة و3مجندين لانتظامهم فى الخدمات الأمنية بالغربية

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صرف مكافأة لـ3أفراد شرطة و3مجندين لانتظامهم فى الخدمات الأمنية بالغربية صرف مكافأة لـ3أفراد شرطة و3مجندين لانتظامهم فى الخدمات الأمنية بالغربية
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية، مـــدير أمن الغربية، اليوم الخميس، قسم أول طنطا - مجمع محاكم طنطا – جراجات هيئة أتوبيس النقل العام – الأقول الأمنية بدائرة قسم أول طنطا لمتابعة الخدمات الأمنية المعينة لتأمينها وأثنى على جدية الضباط القائمين عليها.

وقرر مساعد وزير الداخلية صرف مكافأة لكل من أمين الشرطة رمضان السيد أحمد من قوة إدارة الترحيلات، مساعد شرطة عيد شحاتة عبد الفضيل خدمة الباب الرئيسى للمحكمة، رقيب شرطة يسرى محمد على خدمة باب الاستئناف بالمحكمة، مجند محمد إبراهيم ربيع ،جندى إسلام أيمن محمد، جندى إسماعيل عبد المحسن عيسى خدمة المجموعة القتالية أمام المحكمة لليقظة التامة بالخدمة والظهور بالمظهر اللائق ومجازاة آخرين لعدم الانتظام والإهمال فى الخدمة.

ووجه مساعد وزير الداخلية الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
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مصر 365