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بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يوزع ألف مرتبة لمتضررى الأمطار

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بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يوزع ألف مرتبة لمتضررى الأمطار بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يوزع ألف مرتبة لمتضررى الأمطار
بدأت لجنة حماية الطفل بحى المنتزه أول اليوم الخميس فى توزيع عدد 1000 مرتبة مقدمة من هيئة إنقاذ الطفولة الدولية للمتضررين من ندوات موجة الأمطار وتراكم المياه فى مناطق دربالة، الفلكى، خورشيد، وبدأ التوزيع اليوم على المتضررين من عملاء الضمان الاجتماعى إدارة الشئون المنتزه الاجتماعية ومتضررين جمعية الوفاء للمعاقين.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس حى منتزه أول ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل وسامية توفيق رئيس أمانة حماية الطفل ومعاون رئيس الحى لمديريات الخدمات وبناءً على بروتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة الدولية save the children ومحافظة الإسكندرية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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