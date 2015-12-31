محافظ كفر الشيخ يحيل مدير مستشفى الرياض للتحقيق لسوء النظافة

قرر اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إحالة مدير مستشفى الرياض للتحقيق، لعدم تواجده بالمستشفيات، ولسوء حالة النظافة أمام مبنى مستشفى الرياض المركزى.

وأعلن المحافظ ، أن مستوى النظافة بشوارع مدينة الرياض غير مرضٍ بالإضافة لوجود العديد من الإشغالات ببعض طرق المدينة، خاصة طريق مركز شرطة الرياض، والموقف، ووجود إشغالات، وقرر نصر إزالة جميع الإشغالات وتصويرها قبل وبعد الإزالة.

جاء ذلك جولة تفقدية للمحافظة بمدينة الرياض التابعة لكفر الشيخ فى أول جولة تفقدية له منذ توليه مهام منصبه.

وقال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إنه قرر تطهير ترعة الرغامة من البوص والهيش الذى يصل ارتفاعه قرابة المترين ، وإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية و المبانى المقامة بدون ترخيص فى المهد ، والتنبيه على المواطنين الحاصلين على تراخيص بناء بوضع لوحة إرشادية بها بيانات الرخصة.



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