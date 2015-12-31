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القبض على تشكيل عصابى سرق مبلغا ماليا من طالب بالإكراه بأبوصوير فى الإسماعيلية

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القبض على تشكيل عصابى سرق مبلغا ماليا من طالب بالإكراه بأبوصوير فى الإسماعيلية القبض على تشكيل عصابى سرق مبلغا ماليا من طالب بالإكراه بأبوصوير فى الإسماعيلية
تمكن ضباط مباحث مركز أبو صوير بالإسماعيلية من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين قاموا بسرقة "1200" جنيه من طالب.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد طاهر سليم مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا من "محمد جمال" 21 سنة طالب مقيم الجمالين السبع آبار شرقية دائرة مركز أبو صوير بأنه حال سيره بالطريق العام ــ دائرة المركز فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتعدى عليه بالضرب، وقيامهم بسرقة مبلغ مالى قدره "1200" جنيه.

توصلت تحريات الرائد فهمى عبدالصمد رئيس مباحث مركز أبوصوير إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "إسلام.أ.ع" 21 سنة عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير سبق اتهامه فى 2 قضية بتهم "مخدرات، إيصال أمانة"، و"محمد.أ.ع" 29 سنة عاطل مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"محمد.ح.س" 20 سنة عاطل مقيم شارع الثلاثينى ــ دائرة قسم أول الإسماعيلية.

تم الدفع بعدة مأموريات وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة استهدفت محال إقامة وأماكن تردد المتهمين سالفى الذكر بدائرة المركز حيث أسفرت عن ضبطهم جميعا.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بالإشتراك فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365