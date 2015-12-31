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كثافات مرورية بسبب تراكم مياة الامطار فى محاور القاهرة والجيزة

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كثافات مرورية بسبب تراكم مياة الامطار فى محاور القاهرة والجيزة كثافات مرورية بسبب تراكم مياة الامطار فى محاور القاهرة والجيزة
شهدت بعض شوارع القاهرة والجيزة تجمعات مياة بسبب الأمطارما أدى الى بطئ حركة السيارات كما فى طريق المحور "اتجاه ميدان لبنان"والطريق الدائرى باتجاه طريق السويس وأمام مجمع المدارس ونفق السلام فى الاتجاهين ويقوم رجال المرور بإرشاد قائدى السيارات لعدم وقوع أى .

كما ظهرت كثافات عند منزل طريق الأوتوستوراد ومنزل المحور أسفل الدائرى وميدان حلمية الزيتون ومنزل كوبرى الطيران ونفق المرغنى بمصر الجديدة وأعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من محور النصر وصولا إلى رمسيس وتباطأت حركة السيارات فى الاتجاه العكسى إلى مدينة نصر

وظهر بطؤ شديد فى حركة السيارات عند نفق امبابة وانتقلت 3 سيارات لشفط المياة من النفق كما شهدت منطقة وسط القاهرة كثافات متحركة و كذلك الامر للمتجه من منطقة الإسعاف إلى كوبرى 15 مايو مع كثافات محدودة للمتجه الى وسط القاهرة.

وشهد شارع الهرم بدء من ميدان الرماية وحتى الطالبية كثافات مرورية و كذلك شارع فيصل من منطقة الطوابق حتى ميدان الجيزة وخف الزحام من أمام جامعة القاهرة حتى شارع السودان.

وظهرت تراكمات مياة الأمطار فى شارع السودان بدء من أمام جامعة القاهرة وحتى"ناهيا" وتباطأت حركة السيارات للمتجه من شارع جامعة الدول العربية إلى أمبابة واصطدمت سيارة نقل بمقطورة بالفاصل الخرسانى وسط الطريق الدائرى" اتجاه المريوطية "ما أدى لظهور كثافات عالية للمتجه إلى مناطق الهرم .

وأكد مصدر بالادارة العامة للمرور توجيه سيارات شفط المياه إلى أماكن تجمعاتها ونصح السائقين بالحذر.
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مصر 365

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