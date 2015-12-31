الحبس سنتين لـ3 شواذ روجوا لأنفسهم عبر"فيس بوك" ومارسوا الرذيلة بالعجوزة

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بالحبس سنتين لـكل من "م.ا" 20 عاما، طالب، و"أ.أ" 22 عاما، طالب، وآخر طالب بطب بيطرى جامعة الزقازيق، وتغريم كل منهم 300 جنيه، لاتهامهم بممارسة الرذيلة، والشذوذ الجنسى، واستقطاب راغبى المتعة المحرمة بالعجوزة.

كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين أداروا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعملوا على الترويج للشذوذ الجنسى، واستقطاب راغبى المتعة المحرمة بمقابل مادى، وأن المتهمين تولوا نشر مجموعة من الصور الفاضحة لهم بملابس داخلية متشبهين بالنساء، واتخذوا أسماء مستعارة، للترويج لنشاطهم، واستضافوا راغبى المتعة المحرمة داخل شقة سكنية مفروشة بالعجوزة.