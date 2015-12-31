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ضبط 3 عاطلين بـ 8000 قرص مخدر فى مطروح

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ضبط 3 عاطلين بـ 8000 قرص مخدر فى مطروح ضبط 3 عاطلين بـ 8000 قرص مخدر فى مطروح
ضبط رجال مباحث قسم شرطة الحمام بمطروح، 3 عاطلين بحوزتهم 8000 قرص مخدر، أثناء استقلالهم سيارة على طريق الغربنيات.

كانت معلومات وردت لضباط المباحث تتهم كلا من " شعيب. ا"- 26 سنة - و" فرج .ن "- 30 سنة - و " محمود .ع " - 28 سنة - "عاطلون ومقيمون فى الإسكندرية"،بالاتجار فى المواد المخدرة والتردد على مدينة الحمام لمزاولة نشاطهم.

بتقنين الإجراءات ضبطتهم قوة على طريق الغربانيات،أثناء استقلالهم السيارة رقم "1378 س.ر.د "وبحوزتهم 8 ألاف قرص تامول و2500 جنيه اعترفوا بحيازتهم لها بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والسيارة لتسهيل النقل فتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة العامة .
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