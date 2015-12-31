الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة وتزداد كميات السحب على الجزر والمناطق الشمالية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تكون مثيرة لبعض الغبار والاتربة.

الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28/32 كم/ساعة بشكل عام تصل الى 40 كم/ ساعة على البحر أحيانا.

البحر .. متوسط يضطرب أحيانا .. بارتفاع قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام في العمق يصل إلى ستة أقدام أحيانا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 53 دقيقة عصرا وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و19 دقيقة صباحا.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة

>



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 29 16 80 25 .

> دبي 29 17 80 25 .

> الشارقة 29 14 80 30.

> عجمان 30 14 80 30.

> أم القيوين 29 13 80 30 .

> رأس الخيمة 30 12 80 35 .

> الفجيرة 25 18 80 40.

> العين 29 15 75 25 .

> ليوا 30 13 85 25 .

> الرويس 29 15 85 30 .

> السلع 30 15 85 30.

> دلما 27 18 85 40 .

> طنب الصغرى 26 18 85 35 .

> طنب الكبرى 26 18 85 35 .

> أبوموسى 26 16 85 35.

>