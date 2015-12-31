عادل الجبير: الدول المشاركة فى التحالف الإسلامى ستختار طريقة مساهمتها

>أكد وزير الخارجية السعودى، عادل بن أحمد الجبيراليوم الخميس، أنه بإمكان البلدان الأعضاء فى التحالف الإسلامى العسكري، الذى دعت إليه مؤخرا المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، الاستفادة من خبرات وكفاءات بعضها البعض، داعيا إلى اعتماد استراتيجية شاملة على المستويات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والفكرية، مؤكدا على الطابع الطوعى والاختيارى لعمل البلدان التى انخرطت فى إطار التحالف، فكل بلد من البلدان المعنية سيختار الطريقة التى يمكن من خلالها أن يساهم فى أعمال ومبادرات التحالف سواء عبر التنسيق أو تبادل المعلومات أو توفير التجهيزات.

وشدد الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره التونسى الطيب البكوش - على توحيد الجهود نظرا لأنه لا يوجد أحد بإمكانه الادعاء أنه يستطيع بمفرده مكافحة هذه الآفة التى لا تستثنى أى بلد خصوصا تونس بعد ورود معلومات تتعلق بإعادة انتشار دواعش سوريا فى ليبيا، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية التونسية.

ومن جهته، أكد وزير الشئون الخارجية التونسي، الطيب البكوش، أن مواقف البلدين متقاربة مما يسمح بتضافر جهودهما للمساهمة الفعالة فى إيجاد تسوية للنزاعات التى تسود المنطقة بأكملها، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية التى من شأنها المساهمة فى الحد من التوتر فى البلدان العربية التى تشهد نزاعات.

يشار إلى أن الجبير الذى يقوم بزيارة رسمية إلى تونس لمدة يومين استقبل أمس من قبل الرئيس التونسى باجى قايد السبسى الذى زار مؤخرا العربية السعودية، كما اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء الحبيب الصيد.

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