أخبار فلسطين اليوم.. إسرائيل تسلم القدس7 جثامين لشهداء من الضفة الغربية

تصدرت أخبار فلسطين اليوم عددا من الأخبار الهامة، ففى البداية سلمت سلطات الاحتلال، مساء الخميس، سبعة جثامين لشهداء من الضفة الغربية، استشهدوا برصاص الاحتلال، خلال انتفاضة القدس المتواصلة منذ أكتوبر الماضى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن طواقمها تسلمت الجثامين ، عند حاز "عوفر" العسكري القريب من رام الله، وتم نقلها لمجمع رام الله الطبي (حكومي).

والشهداء الذين تسلمتهم الجمعية هم: عيسى عساف، وسام ابوغويلة، عنان أبو حبسة، سليمان شاهين، أحمد طه، فادي وشادي خصيب.

ومن المفترض أن يتم تشييع الجثامين في وقت لاحق من اليوم أو غداً الجمعة، بعد أن تلقي عائلاتهم نظرة الوداع عليهم.

>وركزت أخبار فلسطين اليوم على رأى أمين سر مجلس علماء فلسطين في لبنان الشيخ هشام عبد الرازق، بعد مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للوحدة الإسلامية بعنوان "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية" في طهران، أن "وحدة المسلمين هو الأساس للمضي نحو تحرير فلسطين، وأن البوصلة يجب أن تتجه إلى فلسطين"، وقال: "إن الوصية حفظ المقاومة، والصمود في وجه المحتل الغاصب والدفاع عن المقدسات، وما تتعرض من انتهاكات حاقدة من قبل الكيان الغاصب".

وأكد أن "دور العلماء كبير، وخصوصا في الأوضاع الراهنة وما يشهده العالم العربي والاسلامي من انقسامات وفتن هدفها تغييب القضية الفلسطينية من عقول الشعوب العربية والإسلامية".

وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من دعم واهتمام للقضية الفلسطينية، وحسن استقبالها للعلماء والمشاركين في المؤتمر".

كما جاء فى أخبار فلسطين اليوم، تسلم رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن)، تتضمن دعوته لزيارة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال الغانم فى مكتبه اليوم سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامى طهبوب، الذى قام بتسليمه الرسالة.وقال الغانم- الذى يترأس الاتحاد البرلمانى العربى- أنه سيلبى الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة.

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