السلطات الألمانية تعتزم تشديد الرقابة على اللاجئين السوريين

>قررت ألمانيا تشديد الرقابة على اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى أراضيها، وقال المكتب الاتحادى للهجرة وشؤون اللاجئين اليوم الخميس ردا على استفسار، إنه مع بداية العام الجديد فإن على هؤلاء اللاجئين أن يجتازوا العديد من الاختبارات الفردية.

وبهذا يتأكد ما كانت صحيفة "بيلد" الألمانية نشرته فى وقت سابق، وتعود السلطات الألمانية إلى ممارسة إجراءات سابقة مع اللاجئين السوريين منها التدقيق فى المنطقة التى ينتمى إليها الشخص فى سورية والتعليم الذى حصل عليه وطريق الهجرة الذى مر به من خلال استجوابات شخصية لكل منهم.

وكان وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزيير وروجر ليفينتس رئيس وزراء الداخلية للولايات الألمانية بررا العودة إلى الاختبارات الفردية بالاعتبارات الأمنية، مبينين أن من الممكن أيضا أن يتقدم للجوء من يزعم أنه سورى لزيادة فرص الاعتراف بأوراقه كلاجئ.