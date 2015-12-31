أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شوقي السعيد لـ في الجول: ننتظر عودة القائد عبد ربه وفقدان شيكابالا وميدو صعب

Google+ Print
شوقي السعيد لـ في الجول: ننتظر عودة القائد عبد ربه وفقدان شيكابالا وميدو صعب شوقي السعيد لـ في الجول: ننتظر عودة القائد عبد ربه وفقدان شيكابالا وميدو صعب

خلافات كبيرة ضربت الفريق بعد أن كان كتلة واحدة، وكان على الجميع أن يظهر غير ذلك.

شوقي السعيد يتحدث لـ FilGoal عن أزمات الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وعن الهزيمة أمام للمقاصة برباعية.

وكل ما يلي على لسان شوقي السعيد.

"ميدو كون فريقا قويا للإسماعيلي وقادر على المنافسة، وجميع اللاعبين كانوا يرفضون فكرة رحيله عن الفريق، ولكننا نتمنى له التوفيق في المستقبل".

"رحيل شيكابالا يعد خسارة كبيرة للفريق، فهو بمثابة فريق بأكمله، وكان يلعب معنا كأنه يلعب مع الزمالك تماما دون أي تقصير".

سمير أتبع "الخسارة أمام مصر للمقاصة كانت قاسية، لكننا لم نكن في حالتنا نهائيا، فقد كان اللاعبون متأثرين برحيل ميدو لأن معظمهم يرتبطون بعلاقة قوية معه".

وأضاف "أشرف خضر مدرب الفريق ليس مسؤولا عن الهزيمة، وقد عقد جلسة معنا عقب اللقاء وقام إعدادنا نفسيا من جديد، وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح في مباراة إنبي".

شوقي تحدث أيضا عن عودة حسني عبد ربه، فقال: "حسني هو قائد الفريق واللاعب الذي نتعلم منه جميعا، ووجوده في النادي أمرا ضاروريا للجميع".

وأتم "سيعود ونحن بانتظاره، فوجوده هام لنا خاصة في تلك الفترة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016