شوقي السعيد لـ في الجول: ننتظر عودة القائد عبد ربه وفقدان شيكابالا وميدو صعب

خلافات كبيرة ضربت الفريق بعد أن كان كتلة واحدة، وكان على الجميع أن يظهر غير ذلك.

شوقي السعيد يتحدث لـ FilGoal عن أزمات الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وعن الهزيمة أمام مصر للمقاصة برباعية.

وكل ما يلي على لسان شوقي السعيد.

"ميدو كون فريقا قويا للإسماعيلي وقادر على المنافسة، وجميع اللاعبين كانوا يرفضون فكرة رحيله عن الفريق، ولكننا نتمنى له التوفيق في المستقبل".

"رحيل شيكابالا يعد خسارة كبيرة للفريق، فهو بمثابة فريق بأكمله، وكان يلعب معنا كأنه يلعب مع الزمالك تماما دون أي تقصير".

سمير أتبع "الخسارة أمام مصر للمقاصة كانت قاسية، لكننا لم نكن في حالتنا نهائيا، فقد كان اللاعبون متأثرين برحيل ميدو لأن معظمهم يرتبطون بعلاقة قوية معه".

وأضاف "أشرف خضر مدرب الفريق ليس مسؤولا عن الهزيمة، وقد عقد جلسة معنا عقب اللقاء وقام إعدادنا نفسيا من جديد، وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح في مباراة إنبي".

شوقي تحدث أيضا عن عودة حسني عبد ربه، فقال: "حسني هو قائد الفريق واللاعب الذي نتعلم منه جميعا، ووجوده في النادي أمرا ضاروريا للجميع".

وأتم "سيعود ونحن بانتظاره، فوجوده هام لنا خاصة في تلك الفترة".