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الكشف عن – نصائح شيكابالا ' الباكية ' الأخيرة لزملائه في الإسماعيلي

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الكشف عن – نصائح شيكابالا ' الباكية ' الأخيرة لزملائه في الإسماعيلي الكشف عن – نصائح شيكابالا ' الباكية ' الأخيرة لزملائه في الإسماعيلي

ودع محمود عبد الرازق "شيكابالا" فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء بعد نهاية مباراة الفريق أمام إنبي وذلك قبل عودته للزمالك.

وكان شيكابالا انضم للإسماعيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكن بعد رحيل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للدراويش عن الفريق، قرر الأول العودة للزمالك.

وانهمر شيكابالا في البكاء عقب نهاية المباراة التي فاز بها الإسماعيلي بهدفين لهدف وصنع فيها اللاعب الأعسر الهدف الأول (شاهد الفيديو).

وكشف شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي لـFilGoal.com عن حديث شيكابالا الأخير معه هو وأحمد سمير فرج في غرفة خلع الملابس عقب نهاية المباراة.

وكل ما يلي على لسان شوقي السعيد.

"بعد نهاية المباراة دخل شيكابالا لغرفة خلع الملابس وجلس معي أنا وأحمد سمير فرج وطالبا بخوض المباريات بنفس الروح والرغبة الكبيرة في الانتصار".

"شيكابالا طالبنا إعادة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي ومحاولة الفوز ببطولة حتى تكون سببا في إسعاد جماهير الفريق".

"بعد ذلك بكى شيكابالا بشدة وذلك بسبب تعلقه بالإسماعيلي وكان متأثرا للغاية برحيله عن الفريق".

"بعد ذلك تحدثت معه وأبلغته أنا وأحمد سمير فرج بأنه لم يقصر في أي شيء مع الإسماعيلي وإننا نشعر بالحزن لرحيله عنا، وتمنينا له التوفيق مع الزمالك وأن يستعيد مستواه حتى يعود لمنتخب مجددا".

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