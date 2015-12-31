30مليون لإمداد المناطق الصناعية في سوهاج بالغاز الطبيعي‎

انعقد المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات الكبري بالمحافظة اليوم برئاسة الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، و بحضور اللواء أحمد ابو الفتوح ـ مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ، م شعبان قنديل ـ السكرتير العام للمحافظة و العميد أحمد الخشاب – نائب مدير مكتب هيئة الرقابة الادارية بسوهاج ، والدكتور عثمان المغربي – نائب رئيس الجامعة، والعقيد نبيل شحاتة ـ المستشار العسكرى للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية ومديري المديريات ومديري بعض الإدارات بالديوان العام.

وألقي المهندس شعبان قنديل كلمة بالنيابة عن وكلاء الوزارء ومديري المديريات والوحدات المحلية قائلا :ـ أن هذا المجلس يعد مختلفا عن كل المجالس و ان المحافظة تحتقل بتجديد الثقة في الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الأقليم ، وهنأ المحافظ وأهالي سوهاج ثم وجهه الشكر إلى القيادات السياسية والتنفيذية.

وهنأ أيضا الشيخ ممثل الأزهر المحافظ بالأصالة عن نفسه وعن زملاءه وقال أن المحافظ لا ينام حتى يتم اعطاء كل ذي حق حقه والله لن يضيع أجره وهذا هو جزاء الإخلاص. ومن بعدها جدد القمص كيرلس وكيل مطرانية الأرثوذكس التهنئة وقال أن تجديد الثقة يعطي للنفس سلامة وأن مسؤوليتنا أن نضع يدنا بيده من أجل الإصلاح والتقدم وأننا نرى صوت العقل والضمير في تولي سيادته هذه المسؤولية.

وقال الدكتور نائب رئيس الجامعة بعد التهنئة أنه سعيد بهذا الجمع والحضور الطيب كما هنأ اللواء مساعد وزير الداخلية على ترقيته وأكد أن المحافظة والجامعة فريق عمل واحد وأن المحاقظ استطاع أن يجمع الناس حوله من مختلف الطوائف. وكما زاد التهنئة اللواء محمد الملثم بالنيابة عن رؤساء المدن والمراكز والقرى وقال أن أعمال المحافظ خلال العشرة شهور هذه ملموسة جدا حيث أنه جاب المحافظة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا وأنه يعاهد والقيادات السياسية على العمل وفعل ما بوسعهم.

وصرح المهندس شعبان قنديل السكرتير العام عن بعض المشروعات القادمة التي بمجهود قام به المحافظ من خلال الاتفاق على تنفيذ عدد 4 محطات وطنية داخل سوهاج ومشروعات ب 300 مليون جنيه ، وإنشاء 25 عمارة سكنية واسكان اجتماعي للرعاية الاجتماعية و18 مليون جنيه ل 8 عمارات أولاد عزاز لشرائهم وعمل كوبري من شارع الجمهورية إلى جزيرة قرامان وأمر بعمل كوبري يربط المراغة بجزيرة الشورانية وجاري تدبير الاعتماد وتشكلت لجنة من الهندسة لعمل توسيعات بنفق الثقافة من الناحية القبلية وطريق موازي للسكة الحديدية من الناحية البحرية وعمل اتفاقية مع المستثمرين ب 30 مليون لإمداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي.

ومن جانبه هنأ اللواء احمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج المحافظ على تجديد الثقة قائلا : أن هذا حمل كبير والكل كان مترقبا عن كسب استمرارية المحافظ في منصبه وأن هذا يدل على الحب وقال أن الجميع معه لمساندته له في كل الاتجاهات .

كما هنأ الأخوة المسيحيين على أعيادهم طالبا ان نستخد جميع المناسبات في الحب والمودة ومشاركة الجميع في الأمن لهذا أمننا أيضا.

وشكر المحافظ جميع السادة الحضور على مشاعرهم تجاهه ، مشيرا أن نجاحه ينبع من نجاحهم ، مقدما التحية لسيادة رئيس الجمهورية على هذه الثقة، كما قدم خالص التهاني للواء مساعد أول وزير الداخلية على الترقية وللسادة الضباط ومنظومة الأمن الكاملة للعمل من أجل المحافظة.

كما شكر الدكتور رئيس الجامعة والنواب والعمداء و د/ أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار العسكري لتعاون القوات المسلحة والتواصل في جميع المواقف، و اللواء/ محمد أبو شقة والجهات الرقابية فهي بيت الخبرة، والشكر للمخابرات الحربية والعامة وهم الأشخاص الذين لا يناموا من اجل شعب سوهاج.

وأكد أنه لابد من احترام القانون وتنفيذه من قبل القيادات أولا، كما حث على الأمانة وأن الدين المعاملة وجميع الأديان أمرتنا بالمعاملة الحسنة. ولا بد من مراجعة النفس لأن لن يصلح بلدنا إلا أنفسنا وكلنا مسئولون عن إصلاحها وتقدمها ومحاربة الأفكار التي تهدمها.