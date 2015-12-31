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الحكومة توافق على إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «المعادي الجديدة – الخصوص»

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الحكومة توافق على إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «المعادي الجديدة – الخصوص» الحكومة توافق على إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «المعادي الجديدة – الخصوص»

 

مترو – أرشيفية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية، لتمويل مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص).

ويبلغ طول الخط حوالى 30 كيلو مترا، ومخطط إنشاء عدد 24 محطة على طوله، ومستهدف أن يستوعب الخط نحو 1.5 مليون راكب/ يوم.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ التكليفات الخاصة بالارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع النقل لدوره في التكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، وتوفير خدمات النقل وخاصة مشروعات النقل الجماعي التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مثل خطوط مترو الأنفاق .

أ  ش  أ

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