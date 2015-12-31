أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس الوزراء يوافق إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية بالخارج

Google+ Print
مجلس الوزراء يوافق إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية بالخارج مجلس الوزراء يوافق إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية بالخارج

 

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى وفتح مكاتب أخرى بالخارج.

يأتي هذا القرار فى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الافريقية، بما فى ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفى ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للامكانيات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج .

ا   ش    ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا