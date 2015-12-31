مجلس الوزراء يوافق إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية بالخارج

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى وفتح مكاتب أخرى بالخارج.

يأتي هذا القرار فى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الافريقية، بما فى ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفى ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للامكانيات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج .

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