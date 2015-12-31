الحكومة تعيد تخصيص عشرة آلاف فدان بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح المحافظة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة نحو 10 آلاف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الداخلة الجديدة لصالح المحافظة، حيث يأتي ذلك في إطار السعي لإقامة مشروع للصرف الزراعى من بركتى موط والمراشدة وإقامة غابات شجرية بمحافظة الوادى الجديد .

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة صحية ومدرسة تعليم اساسى بزمام النوايجة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والتي تأتي في إطار السعي لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية لكافة المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، حيث تمت اضافة إقامة الوحدات الصحية إلى أعمال المنفعة العامة الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990.

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