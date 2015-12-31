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وزير الخارجية يعود من السعودية بعد زيارة استغرقت 3أيام

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وزير الخارجية يعود من السعودية بعد زيارة استغرقت 3أيام وزير الخارجية يعود من السعودية بعد زيارة استغرقت 3أيام

عاد إلى مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية ، قادما من الرياض على طائرة خاصة بعد زيارته استغرقت يومين ، التقى خلالها ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجري خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في الساحة العربية والإسلامية.

التقى وزير الخارجية، عصام بن سعيد وزير الدولة في مجلس الوزراء السعودى المعنى بالملف المصرى السعودى والمنسق العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، وبحثا انعقاد المجلس القادم المقرر الأسبوع القادم .

 

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