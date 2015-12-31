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اتصالات مصر: انتهاء عرض خدمة الإنترنت المجاني اعتبارًا من اليوم

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اتصالات مصر: انتهاء عرض خدمة الإنترنت المجاني اعتبارًا من اليوم اتصالات مصر: انتهاء عرض خدمة الإنترنت المجاني اعتبارًا من اليوم

اتصالات

 

قررت  شركة «اتصالات مصر»، عن انتهاء عرض خدمة «Free Basics» اعتبارًا من اليوم، وذكرت الشركة، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من مدة الشهرين المصرح بهما للعرض من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت الشركة أنها أول مشغل يقوم بإتاحة الإنترنت مجانًا لعملائها في مصر، عن طريق اتاحة خدمات الانترنت، بهدف زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في مصر والمساهمة في عملية التنمية وزيادة الدخل القومي.

وكانت الشركة قد أطلقت يوم 22 أكتوبر الماضي بالشراكة مع شركة فيسبوك خدمات الانترنت الأساسية المجانية على الهاتف المحمول لجميع مستخدميها لفترة محدودة.

 

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