العجاتى: نحتاج إعلام معتدل ونناقش قانون الهيئة الوطنية للصحافة خلال أيام

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عرض قانون الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، ومناقشته فى اجتماع السبت المُقْبِل.

وعن إنشاء نقابة الإعلاميين، قال العجاتى، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم الخميس: "الإعلام بيدخل بيتنا شئنا أم أبينا، وهو ما يتطلب أن يكون هناك إعلام معتدل دون شتائم" لافتًا إلى أن النقابة سيكون لها جمعية عمومية ومجلس تأديب.

وأشار وزير الشئون القانونية، إلى أن الجلسة الأولى لمجلس النواب، ستكون إجرائية، وتعقبها مراجعة القوانين قبل مناقشة برنامج الحكومة.