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الحكومة تعلن تجميد بعض المكاتب التجارية بالخارج

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الحكومة تعلن تجميد بعض المكاتب التجارية بالخارج الحكومة تعلن تجميد بعض المكاتب التجارية بالخارج
أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، أنه فى إطار السعى لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية لكافة المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، حيث تمت إضافة إقامة الوحدات الصحية إلى أعمال المنفعة العامة الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسى بزمام النوايجة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وفى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الإفريقية بما فى ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفى ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للإمكانيات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج، وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى وفتح مكاتب أخرى بالخارج.

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مصر 365

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