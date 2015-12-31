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الحكومة توافق على مذكرة التفاهم مع شركة صينية لتمويل الخط السادس للمترو

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الحكومة توافق على مذكرة التفاهم مع شركة صينية لتمويل الخط السادس للمترو الحكومة توافق على مذكرة التفاهم مع شركة صينية لتمويل الخط السادس للمترو
أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، أنه فى إطار تنفيذ التكليفات الخاصة بالارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار فى قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع النقل لدوره فى التكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، وتوفير خدمات النقل وخاصة مشروعات النقل الجماعى التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مثل خطوط مترو الأنفاق، فقد وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية، لتمويل مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادى الجديدة – الخصوص).

ويبلغ طول الخط حوالى 30 كيلو متر، ومخطط إنشاء عدد 24 محطة على طوله، ومستهدف أن يستوعب الخط نحو 1.5 مليون راكب/يوم.

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مصر 365

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