وزير الخارجية يصل القاهرة قادما من السعودية بعد زيارة استغرقت يومين

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الخميس، وزير الخارجية، سامح شكرى، قادما من الرياض على متن طائرة خاصة بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأوضاع فى الساحة العربية والإسلامية.

كما التقى وزير الخارجية، عصام بن سعيد، وزير الدولة فى مجلس الوزراء السعودى، المعنى بالملف المصرى السعودى والمنسق العام للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، وبحثا انعقاد المجلس القادم المقرر الأسبوع القادم.