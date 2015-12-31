أول تعليق من طارق مصطفى عقب الرحيل عن الزمالك.. ' تهميش باكيتا ومرتضى الأب الروحي '

تحدث طارق مصطفى المدرب العام السابق لنادي الزمالك لأول مرة عقب استقالته من منصبه حول حقيقة "الرحيل بسبب إسماعيل يوسف والأسباب الحقيقة".

مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور استقر على اسم محمد صلاح لمعاونة البرازيلي ماركوس باكيتا وذلك بعد تقديم طارق مصطفى استقالته من الجهاز الفني المساعد لباكيتا. (طالع التفاصيل)

وخرجت العديد من التقارير لتشير إن "الخلافات مع إسماعيل يوسف هي سبب رحيل طارق مصطفى". إلا أن الأخير نفى ذلك تماما.

وقال طارق مصطفى: "علاقتي طيبة بإسماعيل يوسف ولن تشوب هذه العلاقة أي شائبة كما يريد بعض الحاقدين. ولم أصرح نهائيا إن تيجانا هو سبب رحيلي".

وأضاف خلال حديثه مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك "علاقتي بكيان نادي الزمالك وبوالدي الروحي مرتضى منصور لن يعكرها رحيلي عن منصبي".

أسباب الرحيل

وأوضح طارق مصطفى أسباب رحيله قائلا: "لمست إنني لن أضيف جديدا للفريق في ظل تهميش دوري من قبل باكيتا".

وأردف "أطلعت إسماعيل يوسف أكثر من مرة على هذا الأمر خاصة وقت اعتراضي على خروج أيمن حفني أمام طلائع الجيش كما سجلت اعتراضي على تشكيل الفريق أمام بتروجيت".

قبل أن يختتم حديثه مشيرا إلى أنه سيتحدث عن كل شيء في الوقت المناسب وليس الآن.