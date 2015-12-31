الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا السبت لشرح أزمة حل مجلس الإدارة

يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل لشرح كل ملابسات قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل )

لتقدم إدارة الأهلي بعدها يوم الاثنين استشكالا رسميا على قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، وهو ما يعني وقف تنفيذ قرار الحل لحين الفصل في الاستشكال المقدم. ( اقرأ التفاصيل )

وأكد أحمد سعيد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت لتوضيح كافة ملابسات الأزمة التي تمر بها القلعة الحمراء.

يذكر أن المكتب التنفيذي للأهلي كان قد اتخذ ستة قرارات بعد نهاية اجتماعه يوم الأربعاء (تعرف عليها بالكامل).