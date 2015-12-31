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الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة الاستغناء عن أنطوي.. ولماذا إيفونا رقم 1

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الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة الاستغناء عن أنطوي.. ولماذا إيفونا رقم 1 الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة الاستغناء عن أنطوي.. ولماذا إيفونا رقم 1

كشف محمد عبد العظيم عظيمة المدرب العام للنادي الأهلي حقيقة "قرار جوزيه بيسيرو بالاستغناء عن جون أنطوي". ولماذا يلعب ماليك إيفونا بشكل أساسي.

وغاب جون أنطوي عن المشاركة مع الأهلي منذ عودة مسابقة الدوري المصري عقب نهاية التوقف والذي شهد تواجد الأهلي في دبي.

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وخرجت العديد من التقارير لتشير إن نية بيسيرو الاستغناء عن جون أنطوي ويأتي ذلك بسبب عدم اقتناعه به. فهل تلك التقارير صحيحة؟

أجاب عظيمة لـFilGoal.com قائلا: "لا. لم يوصي بيسيرو باستبعاد أنطوي. هو فقط يتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها واحتياجات الفريق".

وأضاف "أنطوي يمتلك إمكانيات جيدة ومميزة ولكن تألق إيفونا مؤخرا دفع الجهاز الفني للاعتماد عليه بشكل أساسي خاصة مع تسجيله للأهداف وتميزه وهو ما منحه إشارة الاستمرار في مركزه".

وأكمل حديثه قائلا: "باب المشركة مفتوح أمام جميع اللاعبين والموسم مازال في بدايته والجهاز الفني الأكثر درية بلاعبيه".

وسجل ماليك إيفونا 3 أهداف خلال 6 مشاركات من بينهم 3 مباريات كأساسي في الدوري المصري.

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