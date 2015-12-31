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إصابة 3 بينهم حالة خطرة إثر انهيار حائط في أسيوط

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إصابة 3 بينهم حالة خطرة إثر انهيار حائط في أسيوط إصابة 3 بينهم حالة خطرة إثر انهيار حائط في أسيوط

انهيار حائط منزل – أرشيفية

أصيبت سيدتان مسنتان وطفل بكسور وجروح قطعية وكدمات إثر سقوط حائط قديم عليهم أثناء تواجدهم في الشارع بقرية بني صالح في أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة القوصية يفيد، اصابة “فاطمة.ع” و”فاطمة. م” مسنتان و الطفل “يوسف.أ” إثر انهيار حائط من منزل قديم مبني بالطوب اللبن سقط عليهم أثناء جلوسهم في الشارع بجوار الحائط، بقرية بني صالح دائرة المنزل.

وقال شهود عيان أن الحائط قديم ومبني بالطوب اللبن وتم هدم منزل قديم ملاصق له منذ فترة قصيرة لاعادة بنائه، وأنه أثناء جلوس السيدتين والطفل بجوار الحائط سقط عليهم، وأحدث إصابتهم، حيث أصيبت السيدتين بكسور وجروح وكدمات، بينما أصيب الطفل بجرح قطعي في الوجه وكدمات.

تم نقل نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، والتي أحالت المصابة الأولى إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة إصابتها.

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