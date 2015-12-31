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بدء خطة تطهير شوارع الرمادي من القنابل بعد طرد داعش

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بدء خطة تطهير شوارع الرمادي من القنابل بعد طرد داعش بدء خطة تطهير شوارع الرمادي من القنابل بعد طرد داعش

>بدأت القوات العراقية التحرك لتطهير ما تبقى من أحياء وشوارع فى مدينة الرمادى غرب بغداد، وقال العميد خالد عبدالله من قيادة عمليات الانبار لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القوات الأمنية العراقية بدأت بتنفيذ خطة تطهير الأحياء الشمالية للرمادى خاصة الجمعية والثيلة والبوعلوان.

وأضاف أن هذه الخطة ستعمل على قطع أى اتصال ما بين الرمادى وضواحيها الشرقية وهى الصوفية والسجارية للقضاء على الإرهابيين، وحسب معلومات لمصادر امنية، فأن الجيش العراقى بدأ يزحف مع تكثيف القصف المدفعى والتمشيط للطيران الجوى العراقى والدولى لمناطق تواجد تنظيم داعش فى جزيرة الخالدية والصوفية والسجارية واجزاء من المضيق باعتبارها اخر مناطق لهم بغية اعلان تحرير كامل مناطق الرمادى وضواحيها.

وفى هذا الصدد أكد العميد عبدالله أن الساعات المقبلة ستفرز نتائج ايجابية بإعلان تحرير الكثير من المساحات لإكمال احراز الانتصارات والتخلص من الإرهاب، وتمكنت مفارز الجيش الهندسية من تنظيف جميع الأحياء التى تم تحريرها من داعش من الألغام ومنها المجمع الحكومى والطرقات والمحال التجارية والمنازل

من ناحية أخرى أعلن مسؤول حكومى عراقى أن داعش يحتجز نحو 200 عائلة عراقية بالجزء الشرقى لمدينة الرمادى، وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أن التنظيم احتجز من هذه العائلات كرهائن عنده ومنعها من التوجه إلى الحبانية والخالدية لإجبار طيران التحالف والطيران الحربى العراقى والقوات العراقية بعدم استهداف فلوله المهزومة

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