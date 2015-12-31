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16 ألف مهاجر غير شرعى نزحوا من أفريقيا إلى الجزائر فى 2015

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16 ألف مهاجر غير شرعى نزحوا من أفريقيا إلى الجزائر فى 2015 16 ألف مهاجر غير شرعى نزحوا من أفريقيا إلى الجزائر فى 2015

>صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين بدوى، اليوم /الخميس/، بأن أكثر من 16 ألف رعية إفريقية نزحت بطريقة غير شرعية إلى الجزائر خلال عام 2015 هروبا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتردية فى بلدانها الأصلية.

وأوضح وزير الداخلية ـ خلال جلسة علنية بالبرلمان الجزائرى ـ أنه تم إحصاء 16.792 رعية إفريقية من مختلف الجنسيات نزحت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية خلال سنة 2015، منهم أكثر من 10 آلاف من النيجر، و5588 من مالي، بالإضافة إلى آخرين من إفريقيا الغربية والوسطى .. مشيرا إلى أن تزايد هذه الظاهرة يرجع إلى حالة اللا أمن وعدم الاستقرار فى بعض البلدان والتى اتخذت أبعادا مثيرة للقلق سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وتحدث بدوى، عن الإجراءات التى اتخذتها الجزائرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن هذه الإجراءات اهتمت بالبعد الإنساني، وأن الجزائر بموجب احترامها للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية وضعت ترتيبات لتنظيم عملية ترحيل النيجريين إلى بلداهم بناء على طلب رسمى من الحكومة النيجيرية.

وذكر بدوى ـ فى هذا الصدد ـ أنه تم تنظيم 25 عملية ترحيل بداية من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2015، حيث تم ترحيل 7.274 رعية نيجرى.
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مصر 365

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