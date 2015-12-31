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أخبار المغرب اليوم.. لوحة كبيرة بعدن تشكر الرباط والملك لدعمهما اليمن

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أخبار المغرب اليوم.. لوحة كبيرة بعدن تشكر الرباط والملك لدعمهما اليمن أخبار المغرب اليوم.. لوحة كبيرة بعدن تشكر الرباط والملك لدعمهما اليمن
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول رفع لوحة كبرى تتضمن صورة للملك محمد السادس، وعليها عبارة "شكرا المغرب" فى أحد أبرز شوارع اليمن بمدينة عدن.

وقال رئيس المؤسسة الراعية للحملة الإعلانية، إن رفع صور ملك المغرب تأتى عرفانا للجهود التى قام بها مع دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية ، لإنقاذ اليمن من المليشيات الحوثية، مضيفا أن الرباط دعمت اليمن بشكل كبير، من خلال مشاركتها فى عملية عاصفة الحزم وما تلاها من إعادة الأمل لليمنيين، لافتا إلى أن الملك محمد السادس ساند ودعم اليمن فى أكثر مناسبة.


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، انتشار 100 ألف من رجال الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة فى مختلف مناطق المغرب ابتداء من الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس لضمان الأمن بمناسبة ليلة رأس السنة.

وسيباشر رجال الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة الـ100 ألف مهامهم بأهم شوارع مدن المملكة لضمان مرور احتفالات رأس السنة الميلادية فى ظروف جيدة.

كما ركزت أخبار المغرب اليوم حول ما كشفته مصادر إسبانية نقلا عن مصادر استخباراتية أن السلطات الإسبانية قامت عام 2015 بطرد 7 جهاديين مغاربة كانوا محكومين بالسجن لأسباب مرتبطة بتهديد الأمن القومى لإسبانيا.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاديين السبعة وصفوا بـ"الخطرين"، وأن خوف إسبانيا من إمكانية قيامهم أو تحريضهم على القيام بهجمات إرهابية دفعها إلى الإسراع فى ترحيلهم إلى المغرب.

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مصر 365

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