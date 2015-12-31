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أخبار سوريا اليوم.. وزير الإعلام: المتآمرون على سوريا لم يبلغوا أهدافهم

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أخبار سوريا اليوم.. وزير الإعلام: المتآمرون على سوريا لم يبلغوا أهدافهم أخبار سوريا اليوم.. وزير الإعلام: المتآمرون على سوريا لم يبلغوا أهدافهم
تناولت أخبار سوريا اليوم الخميس مقتل 12 شخصاً، وإصابة 17 آخرين فى 3 انفجارات وقعت فى مدينة القامشلى شمال سوريا، كما ركزت أخبار سوريا اليوم، على تصريحات وزير الإعلام السورى الزغبى.

وأهم ما جاء فى أخبار سوريا اليوم: قالت مصادر طبية محلية لوكالة الأنباء الألمانية مساء الأربعاء، إن 12 شخصا لقوا حتفهم، كما أصيب نحو 17 آخرين فى 3 انفجارات وقعت فى مدنية القامشلى شمال سوريا على الحدود مع تركيا . وأشارت مصادر إلى أن الإنفجارات الثلاثة كانت عبارة عن تفجيرين انتحاريين وتفجير عبوة ناسفة ووقعت فى حى الوسطى ذى الغالبية المسيحية والذى يسيطر عليه الأكراد عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وأكد وزير الإعلام عمران الزعبى أن حل الأزمة في سورية لن يكون إلا بإرادة السوريين، مشددا على أن ما حدث في سورية لم يكن ليحدث لولا الدعم الذي قدمه المشروع الإخواني العثماني والوهابي للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية.

وأوضح الزعبى في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري الليلة أن المتآمرين على سورية وداعمي الإرهاب فيها لم يستطيعوا بلوغ أهدافهم ولن يستطيعوا ذلك في المستقبل وقال: “نحن حتى في أصعب الظروف محكومون بالأمل والتفاؤل نتيجة صمود الدولة السورية شعبا وجيشا وقيادة”.

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مصر 365