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التحالف بقيادة أمريكا يشن 24 ضربة ضد تنظيم "داعش"

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التحالف بقيادة أمريكا يشن 24 ضربة ضد تنظيم "داعش" التحالف بقيادة أمريكا يشن 24 ضربة ضد تنظيم "داعش"

>قال الجيش الأمريكى فى بيان اليوم الخميس إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ 24 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية أمس الأربعاء ليزيد الضغط على التنظيم فى محيط الرمادى والموصل فى العراق وفى مارع بسوريا.

ونفذت الطائرات الحربية تسع ضربات جوية قرب الموصل ثانى كبرى مدن العراق والتى سقطت فى أيدى مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية فى 2014. وكثف التحالف الضربات حول الموصل فى الأسبوعين الأخيرين بالقصف أكثر من 90 مرة وهى وتيرة تبلغ ثلاثة أمثال الضربات التى نفذت هناك فى الأسبوعين السابقين على ذلك.

وواصلت طائرات التحالف أيضا قصف منطقة الرمادى فيما سعت القوات العراقية لتأمين المدينة بعد استعادتها من قبضة المتشددين فى الأيام الأخيرة. ونفذت الطائرات الحربية خمس ضربات حول الرمادى أمس الأربعاء كما شنت أربع ضربات ضد التنظيم فى مارع بغرب سوريا.
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