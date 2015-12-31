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أخبار الأردن اليوم.. العراق يستعيد أجزاء من الطريق الدولى المؤدى للأردن

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أخبار الأردن اليوم.. العراق يستعيد أجزاء من الطريق الدولى المؤدى للأردن أخبار الأردن اليوم.. العراق يستعيد أجزاء من الطريق الدولى المؤدى للأردن
ركزت أخبار الأردن اليوم، حول استعادة القوات العراقية لأجزاء من الطريق الدولى المؤدى إلى الأردن، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على أجزاء من هذا الطريق السريع الدولى الرابط بين العراق والأردن فى محافظة الأنبار.

وقال فالح العيساوى نائب رئيس مجلس المحافظة فى تصريحات إذاعية، إن اللواء 18 أمّن ناحية الوفاء والقرى القريبة منها غربى الأنبار، واستعاد السيطرة على الطريق فى تلك المنطقة.


>كما تناولت أخبار الأردن اليوم، ما قاله المتحدث الرسمى باسم الأردنية محمد المومنى، إن العلاقات الدبلوماسية مفتوحة مع سوريا وأن الأردن مستمر فى سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين.

وأضاف محمد المومنى خلال محاضرة فى الجمعية الأردنية للحوار والفكر والتنمية فى أربد، أن طاقم السفارة الأردنية فى دمشق لا يزال يعمل هناك وأن أبواب السفارة السورية فى عمان مفتوحة وتعمل بشكل عادي.

وأكد الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية أن جامعة الدول العربية وعند بداية الأزمة السورية طلبت سحب السفراء من سوريا، إلا أن الأردن رفض ذلك بحكم علاقات الجوار والتبادل التجارى بين البلدين، حسب تصريحاته.

كما تناولت أخبار الأردن اليوم، نبأ استقالة 400 عضو فى "جبهة العمل الإسلامي"، اليوم الخميس، من الحزب، الذى يعد الغطاء السياسى لجماعة "الإخوان المسلمين" فى الأردن، وذلك على خلفية خلافات داخلية حادة.

وقال بيان الاستقالة، إنها "الدفعة الأولى من المستقيلين من الحزب "جبهة العمل الإسلامى" وستتبعها دفعات لاحقة فى الأسابيع القادمة.

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مصر 365

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