ضبط كمية من العقاقير المخدرة داخل شحنة مكاتب وارد لبنان بميناء دمياط

>تمكن رجال جمارك دمياط بالتنسيق مع مباحث المخدرات، من ضبط كمية من الحبوب المخدرة ضمن شحنة مكاتب أطفال وارد لبنان، داخل شهادتين وارد برقمى 6936،6937 باسم أمجد .م .ج.

وكان رجال مباحث المخدرات تلقوا بلاغا سريا عن ورود شحنة بها عقاقير مخدرة، وبفحص محتويات الشحنة تبين أنها تحتوى على عقاقير الكيبتاجون المخدر، ضمن القائمة المحظور تداولها بدون تصريح الطبيب، والتى تم تعبئتها فى مسطح المكاتب.

>تم التحفظ على الشحنة وجارى تشكيل لجنها لفحصها وجرد مابها من اقراص مخدرة وتم ابلاغ النيابة العامة لمبشرة التحقيق فى الواقعة.

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