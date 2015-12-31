سائق توك توك يطعن زميله "بمطواة " بسبب أولوية تحميل الركاب فى الإسماعيلية

أصيب سائق توك توك بجرح طعنى نافذ بالصدروحالته العامة سيئة، بعد أن طعنه زميله بسبب أولوية تحميل الركاب فى التوك توك بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مستشفى جامعة قناة السويس يفيد بوصول " محمد. ن. ل " 17سنة طالب وسائق توك توك مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية مصاباً بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، إثر التعدى عليه من آخر.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، وبسؤال والد المصاب"ناجى .ل"50 سنة عامل اتهم "محمد . ح " 17 سنة طالب سائق توك توك مقيم السحارة أبوعطوة دائرة المركز بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض ( مطواه ) محدثاً إصابته ، بسبب أولوية تحميل الركاب بالدراجات النارية قيادتهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

>تم التحفظ على المتهم والسلاح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.