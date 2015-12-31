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«الحكومة» توافق على إنشاء نقابة للإعلاميين

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«الحكومة» توافق على إنشاء نقابة للإعلاميين «الحكومة» توافق على إنشاء نقابة للإعلاميين

شريف إسماعيل

قال وزير الشئون القانونية المستشار مجدى العجاتى إن مجلس الوزراء وافق اليوم على إنشاء نقابة للإعلاميين بعد مراجعته في صياغته النهائية، مشيرًا إلى أن الصحفيين من حقهم الانضمام إلى هذه النقابة حال توافرت بهم الشروط على أن يتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته ورفعه لمجلس النواب لإقراره.

وقال العجاتي – فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء – إنه بالنسبة لميثاق الشرف سيتم وضع ميثاق يلتزم به الإعلاميون جميعا، مشيرا إلى أن نقابة الإعلاميين سيكون لها موارد، وسيتم منحها بعض الإعفاءات الجمركية وسيكون لها جمعية عمومية ومجلس تأديب ورسم دمغة.

وأوضح العجاتي أن المشروعات الخاصة بالصحافة والإعلام الثلاثة، ومنها إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام سيكون على مكتب رئيس الوزراء يوم السبت المقبل ورفعها ومراجعتها وإقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

ا   ش    ا

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